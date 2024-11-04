На продажу выставлен экспортный ВАЗ-2105 без пробега

Как удалось выяснить "Российской газете", житель Тольятти выставил на продажу коллекционный экземпляр ВАЗ-2105, который он оценил в 10 млн рублей.

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Автомобиль - новый, без пробега, со всеми пломбами, карточкой описи и квитанцией о покупке, датированная августом 1998 года. Владелец утверждает, что "пятёрка" никогда не ставилась на учёт, предпродажная подготовка не проводилась.

Данный экземпляр - экспортный, о чём говорит соответствующий код 440 (Литва) и бирка подразделения "Лада-Экспорт".

Судя по фото на сайте "Авито", автомобиль хранится в сухом гараже под полиэтиленовой плёнкой.

Оснащение стандартной - 71-сильный мотор объёмом 1.5 литра и МКП.

Интересно, что в сентябре в продаже появился ВАЗ-2106 за 10 млн рублей: седан 1995 года, у которого также сохранились все заводские пломбы.