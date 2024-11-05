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Глава Opel раскрыл, почему в ФРГ невозможно делать дешевые электрокары

Босс Opel раскрыл, почему в ФРГ невозможно делать дешевые электрокары. На пресс-конференции с европейскими журналистами Флориан Хюттл подчеркнул: «батарейные» автомобили стоимостью от 25 до 30 тысяч евро производить в Германии нельзя. Всё дело в уровне зарплат и затратах на электроэнергию: эти расходы повышают себестоимость до неприемлемого уровня. Признание прозвучало после 27-процентного падения продаж Stellantis в третьем квартале.

Глава Opel рассказал, почему в ФРГ невозможно делать дешевые электрокары
© Motor.ru

Компания Opel с недавних пор принадлежит концерну Stellantis, но заводы до сих пор располагаются в Германии. Выпускать массовые (и дешёвые) электрокары в этой стране затруднительно, а альтернатив не так много. В Восточной Европе проблемы очень похожи. А импорт из Китая экономически нецелесообразен из-за заградительных пошлин.

Флориан Хюттл не скрывает, что по его мнению у немецкого автопрома мрачные перспективы. Без господдержки продажи электромобилей продолжат падать, а изменить ситуацию сможет лишь долгосрочная программа субсидий на «батарейный» транспорт. Текущих адресных мер поддержки властей Германии явно недостаточно.

Позицию босса Opel разделяет крупнейший автогигант — концерн Volkswagen. Под угрозой закрытия три немецких завода, персонал уволят немедленно или вынудят пойти на сокращение зарплаты. Деиндустриализация автомобильного сектора Германии может завершиться всего за несколько десятилетий.

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