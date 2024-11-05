Kia рассказала о перспективах дизеля V6 на новом пикапе Tasman. Австралийские журналисты напомнили представителям марки: Ford и Volkswagen предлагают моторы V6, тогда как корейский грузовичок доступен только с четырьмя цилиндрами. Двигатель V6 в линейке тоже есть — 3,0-литровый агрегат с крутящим моментом 549 Нм ставится на внедорожник Kia Mohave. Однако по соображениям экологии этот мотор пока не стали добавлять в гамму.

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Всё идет к тому, что покупателям дизельного Kia Tasman придётся согласиться на 2,2-литровый четырёхцилиндровый двигатель (210 сил, 441 Нм), хотя у конкурентов есть предложения с более тяговитыми V6, которые развивают 500 Нм и даже больше. Однако генеральный менеджер по планированию Kia Australia Роланд Риверо не видит проблемы: после многочисленных испытаний разработчики остались довольны характеристиками новинки.

«Дело не только в пиковом значении [крутящего момента], но и в «полке» максимальных значений. Важно, как трансмиссия использует параметры двигателя, и наша коробка передач (8-ступенчатый автомат) делает это эффективно», — заявил главный инженер по ходовым качествам австралийского филиала Kia. «Не думаю, что добавление дополнительных 50 Нм тяги что-то изменит», — подчеркнул специалист.

При этом представитель Kia не стал исключать, что V6 всё-таки появится на Tasman в течение жизненного цикла.

По статистике 80% продаж пикапов приходится на четырёхцилиндровые версии, и маркетологи Kia решили начать с этой целевой аудитории. Дебют грузовичка Tasman с V6 «выглядит крайне маловероятным», поскольку автопроизводителям нужно соблюдать баланс [экологических выбросов]. На некоторых рынках новинку предложат с бензиновым турбомотором 2.5 (281 сила, 421 Нм).