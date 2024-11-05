У Федеральной службы охраны появился электрокар BMW

У Федеральной службы охраны появился «санкционный» электрокар BMW. В Сети растиражировали фотографии чёрного матового представительского седана i7 с регистрационными знаками серии е***кх на столичном регионе. Официально семейство BMW 7-Series поколения G70 в Россию не поставлялось из-за санкций. Впрочем, для нужд спецслужб с недавних пор возможно закупать любую иностранную технику, и федеральному закону это не противоречит.

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Судя по фотографии, BMW i7 куплена в богатой версии xDrive60 с М-пакетом, дисками диаметром 21 дюйм, а также в нестандартном цвете кузова из линейки Individual. Конфигуратор BMW подсказывает, что аналогичный седан стоит в Германии по меньшей мере 155 тысяч евро, а российская цена из-за логистических сложностей может быть существенно выше.

Комплектация xDrive60 означает двухмоторный полный привод и силовую установку мощностью 544 лошадиные силы и крутящим моментом 745 Нм. Батареи ёмкостью 101,7 киловатт-часа хватит для 515-624 километров пробега по циклу WLTC. Седан BMW i7 способен разменять 100 км/ч с места за 4,7 секунды. Впрочем, есть в линейке BMW и более дорогие электромобили: броневик и «заряженный» i7 M70 xDrive.

Закупка «санкционных» моделей — скорее исключение, чем правило. Федеральная служба охраны вместе со всем российским рынком вынуждена переходить на китайские автомобили. В автопарке уже появляются пикапы, кроссоверы и минивэны из Поднебесной.