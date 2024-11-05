BMW выпустила черно-золотой лимузин X5 в честь юбилея кроссовера. В Поднебесной дебютировала лимитированная версия Dark Flame, которая приурочена к 25-летию модели. Основой послужил BMW X5 китайского производства с «лимузинной» задней дверью: колёсная база растянута на 13 сантиметров. От исходника юбилейный вариант отличается ярким заводским декором: с тёмным кузовом сочетаются золотистые и антрацитовые детали экстерьера.

© Motor.ru

Китайские клиенты не равнодушны к внешним атрибутам, поэтому юбилейную спецверсию можно назвать китчливой. Чёрный металлик с синим отливом сочетается с тёмно-золотой рамкой решётки радиатора, аналогичными молдингами и накладками на воздуховоды в крыльях и бампере. Диски диаметром 22 дюйма и патрубки выхлопной системы тёмного цвета без хрома.

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

В салоне памятной спецверсии дорогой кожзаменитель с золотистой прострочкой, на спинках кресел, передней панели и центральном тоннеле названия спецверсии Dark Flame; в том же духе сделана проекционная подсветка. Оснащение богатое: в конфигураторе активны почти все опции — есть пневмоподвеска, пакет М-Sport и другие «фишки». А вот техника не изменилась: с бензиновым мотором 3.0 (380 сил, 520 Нм) сочетается 8-ступенчатый автомат и полный привод xDrive.

За особый кроссовер в Китае придётся переплатить около 100 тысяч юаней (14 тысяч долларов): спецверсия стоит от 830 тысяч юаней (116,5 тысячи долларов). Будет сделано 1000 экземпляров. Столько же юбилейных машин соберут для Канады, а ещё 250 экземпляров предназначено для США, но в Северной Америке перечень доработок отличается.