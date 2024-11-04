Mitsubishi готовит новый маленький бюджетный кроссовер

Mitsubishi анонсирует расширение модельного ряда до пяти новых моделейВ ближайшем будущем Mitsubishi готовится выпустить пять новых моделей, включая компактный кроссовер, который дополнит уже известные автомобили бренда. После успешного запуска Outlander компания продолжает активное продвижение своей продукции в Европе, и теперь заявила о двух новых моделях.

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Среди анонсированных новинок — полностью электрический кроссовер C-сегмента и еще один компактный кроссовер. Пятый автомобиль будет доступен как с бензиновым двигателем, так и в гибридной версии, а также получит встроенную систему Google.

В следующем году Mitsubishi представит на европейском рынке в общей сложности пять новых моделей, включая ASX, Colt и новый Outlander. Все эти автомобили станут частью высококонкурентного модельного ряда электрифицированных кроссоверов, оснащенных новейшими системами помощи водителю и современными возможностями подключения.

Фрэнк Крол, президент и генеральный директор Mitsubishi Motors Europe, отметил, что компания стремится предложить широкий выбор электрифицированных моделей в разных ценовых сегментах для удовлетворения потребностей клиентов. Он подчеркнул, что Mitsubishi продолжит развивать свои технологии безопасности и интеграцию с Google.