Mitsubishi готовит новый маленький бюджетный кроссовер

В Японии обновлённую модель стали предлагать 30 октября, и спустя сутки дилеры собрали 3,4 тысячи предзаказов, хотя план на месяц составлял всего 1000 машин. При этом апгрейд модели оказался незначительным: внешность Mitsubishi Outlander практически не поменялась, в салоне добавился 12,3-дюймовый тачскрин, а главные улучшения касаются электросистемы и тяговой батареи.

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Mitsubishi Outlander PHEV образца 2025 года дебютировал в начале октября. Обновки показали на примере европейской версии, но японская модернизирована по тому же сценарию. На десять процентов выросла ёмкость тяговой батареи, запас хода на электротяге увеличился на 26% до 106 километров, улучшена экономичность и скорость зарядки.

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Заряжаемый гибрид по-прежнему полагается на 2,4-литровый бензиновый «атмосферник» и два электродвигателя, пиковая отдача системы — 302 лошадиные силы. Кроссовер может передвигаться и в последовательном, и в параллельном режиме, общий запас хода — 844 километра по европейскому циклу WLTP. Среди прочих улучшений — продвинутая аудиосистема Yamaha с дюжиной динамиков и парой усилителей.

Дальнейшее развитие линейки Mitsubishi в Японии не афишируется, но скорее всего на внутреннем рынке попробуют предложить электрокары, разработанные совместно с Honda и Nissan. Европейская гамма скоро пополнится перелицованными моделями Renault.

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