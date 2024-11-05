Собянин осмотрел ход реконструкции здания школы №1501 по новому московскому стандарту

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 5 ноября, проверил ход работ по реконструкции здания школы № 1501 на улице Тихвинская, которые проводятся в соответствии с новым столичным стандартом.

Глава города отметил, что сооружение находилось в крайне удручающем состоянии, хотя сама школа при этом входит в двадцатку ведущих в Москве. Многие деревянные перекрытия постройки необходимо заменить. Кроме того, в целом требуется ее комплексный ремонт, поэтому здание учебного заведения и было включено в программу.

Мэр подчеркнул, что примерно через год объект полностью реконструируют, после чего школа вновь откроет свои двери для столичных школьников. В обновленном корпусе появятся спортивные залы, универсальные кабинеты, современная медиатека, а также полноценное пространство для проведения мероприятий

— На территории школы сформируем спортивное ядро, детские игровые площадки и место для отдыха, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Почти 140 объектов образования передали профильным учреждениям за пять лет. Основатель компании «Прогресс», архитектор, градостроитель Петр Анурин оценил новые школы.