Toyota создала необычный GR86 с духом Celica GT-Four

К открывающемуся сегодня в Лас-Вегасе тюнинг-шоу SEMA компания Toyota подготовила своеобразную реинкарнацию легендарного купе Celica GT-Four, блиставшего в чемпионате мира по ралли. Проект, получивший имя Toyota GR86 Rally Legacy, представляет собой купе Toyota GR86 с силовым агрегатом и полноприводной трансмиссией от Toyota GR Corolla в боевой раскраске раллийных версий Toyota Celica GT-Four.

© Колеса.ру

Слухи о том, что компания Toyota может возродить модель Celica, муссируются в мировой автомобильной прессе не первый год, причём их источником зачастую является сама Toyota — просто, видимо, её руководство никак не может определиться, нужна ей новая Celica или нет. Но даже если новая Celica и будет, вряд ли её ждёт такая же успешная карьера в ралли, какая была у одноимённой модели поколений ST165/ST185/ST205, на счету которой четыре первых места в чемпионате мира по ралли в зачёте пилотов (в 1990, 1992, 1993 и 1994 годах) и два первых места в зачёте производителей (в 1993 и 1994 годах). Тем не менее поклонники марки Toyota хорошо помнят былые победы полноприводного купе Celica GT-Four, для них японская компания и разработала штучный ностальгический шоу-проект Toyota GR86 Rally Legacy.

Для воплощения идеи Toyota GR86 Rally Legacy в металле потребовалось провести огромную работу, поскольку изначально купе Toyota GR86 имеет задний привод и продольно установленный оппозитный мотор, а «прикрутить» к нему предстояло технику от современного полноприводного хот-хэтча Toyota GR Corolla с его поперечной 1,6-литровой «турботройкой».

Подкапотное пространство пришлось радикальным образом перекроить, установить новые опоры для двигателя и новый подрамник для переделанной передней подвески с регулируемыми гоночными пружинами и амортизаторами. Задняя подвеска с полуосями тоже, по сути, новая, адаптированная под систему полного привода Toyota GR Corolla (мощность на заднюю ось отбирает работающая с преднатягом многодисковая муфта с электронным управлением). Рулевой механизм, разумеется, тоже пришлось переделать.

1,6-литровый бензиновый турбомотор G16E-GTS под капотом Toyota GR86 Rally Legacy выдаёт исходные 304 л.с. и 370 Нм, но он имеет особые гоночные настройки, улучшенную систему охлаждения и гоночную выхлопную систему. О коробке передач в пресс-релизе ничего не сказано, но, судя по фотографиям, установлена гоночная «секвенталка» вместо одной из стандартных для Toyota GR Corolla коробок (6-ступенчатая «механика» либо 8-ступенчатый гидромеханический «автомат»).

Кузов Toyota GR86 максимально выпотрошен с целью облегчения, крышка багажника получила массивное антикрыло, в салон установлен каркас безопасности, гоночные органы управления, ковши Sparco и система пожаротушения. Белые колёсные диски Speedline, четыре прожектора на передке, красные развитые брызговики и красно-зелёные наклейки на кузове напоминают о раллийных Toyota Celica GT-Four.

О серийном выпуске Toyota GR86 Rally Legacy речи, понятное дело, не идёт, но идею этого проекта вполне могут взять на вооружение опытные тюнинг-ателье — собственно, для них и их клиентов выставка SEMA главным образом и проводится.