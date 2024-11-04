Hyundai Initium объявит начало новой эры водородных автомобилей

Этот автомобиль, демонстрирующий новый фирменный стиль Hyundai «Steel Art», обещает стать не просто очередной новинкой, а настоящим прорывом в сфере экологически чистого транспорта.

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Hyundai Initium – это больше, чем просто машина, это заявление о намерениях компании стать лидером в развитии водородной энергетики. Название, взятое из латыни, означающее «начало», подчеркивает амбициозность проекта и позиционирует Hyundai и Kia как пионеров в этой области, активно работающих над созданием водородного общества будущего.

Внешне Initium отличается 21-дюймовыми легкосплавными дисками и багажником на крыше. Но истинная сила Initium скрыта под капотом.

Сердцем автомобиля является мощная водородная топливная ячейка, обеспечивающая впечатляющий запас хода – более 650 км на одной заправке. Это существенно решает проблему «дальнобойности», которая часто сдерживает потенциальных покупателей автомобилей на водородных топливных элементах (FCEV). Максимальная мощность в 203 л.с.

Однако, пожалуй, самая инновационная особенность Initium – это встроенный планировщик маршрутов для FCEV. Это, без преувеличения, революционное решение одной из главных проблем, стоящих перед владельцами водородных автомобилей: нехватка заправочных станций и сложности с их поиском.

Планировщик маршрутов в Initium в режиме реального времени отображает информацию о доступных заправочных станциях по выбранному маршруту, их рабочем состоянии, количестве ожидающих автомобилей и, следовательно, времени ожидания заправки. Hyundai Initium будет официально представлен на автосалонах в Гуанчжоу и Лос-Анджелесе. Запуск в серийное производство запланирован на первую половину следующего года.