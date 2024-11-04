Яндекс.Go дал ответ, почему в снегопады и заморозки растут цены на такси

Сервис «Яндекс.Go» вводит повышающий коэффициент на стоимость поездок в плохую погоду для привлечения большего количества водителей. В условиях непогоды количество доступных водителей снижается, что, в свою очередь, увеличивает длительность поездок.

«В первые дни заморозков, в гололедицу и снегопады скорость потока машин снижается в среднем на 20%, что приводит к необходимости применения повышающего коэффициента для привлечения водителей», — говорится в пресс-релизе «Яндекс.Go».

Текст находится в распоряжении «Коммерсанта».

Также, компания уточнила, что в день первого снегопада спрос на такси вырос на 20%, а число водителей уменьшилось на 5%.

Кроме того, «Яндекс.Go» рекомендует пассажирам такси в непогоду планировать поездки с учетом часов пик, чтобы избежать длительного ожидания. Сервис также запустил проект «Везет», который предлагает более низкие тарифы в периоды высокого спроса, хотя время ожидания такси может быть больше.