Karma показала лимитированный седан Invictus

Американская компания Karma Automotive продолжает расширять свой скудный модельный ряд: анонсирован эксклюзивный седан Invictus, который является наиболее дорогой и быстрой разновидностью немолодой модели Revero.

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В этом году компании Karma Automotive стукнуло десять лет, но ей пока так и не удалось стать сколь-нибудь значимым игроком на мировом авторынке. Напомним, что Karma Automotive — это бывшая компания Fisker Automotive датского дизайнера и предпринимателя Хенрика Фискера: в 2014 году после банкротства она была куплена китайским производителем комплектующих Wanxiang и продолжила выпуск разработанного Фискером plug-in гибридного седана Fisker Karma, переименовав его в Karma Revero. Мелкосерийное производство Karma Revero ведётся с 2016 года, с тех пор модель пережила несколько обновлений, сейчас Revero якобы находится в третьем поколении, хотя никаких принципиальных изменений ни в дизайне, ни в технике не произошло.

В прошлом году у Karma Automotive появился новый президент — Маркес Маккаммон, прежде работавший в Chrysler, Saleen и Aptera. Маккаммон провёл полную ревизию активов компании и фактически перезапустил её, начав формировать новый модельный ряд. Анонсированные до прихода Маккаммона новинки Karma так и не смогла запустить в серийное производство, о них теперь можно забыть. Вторая волна новинок — это флагманское электрокупе Kaveya, которое должно выйти на рынок в 2026 году, и электроседан Gyesera, сделанный на базе Revero, — он ожидается в 2025 году. В августе этого года Karma также анонсировала кроссовер Ivara, но без каких-либо подробностей и сроков запуска. 2 ноября Karma впервые рассказала о четвёртой новинке — седане Invictus, но опять-таки без конкретных сроков запуска, что довольно странно, так как Invictus — это, по сути, топ-версия седана Revero.

Invictus оснащён той же plug-in гибридной силовой установкой, что и актуальный Revero: два электромотора на задней оси выдают совокупно 544 л.с. и 746 Нм, а установленный спереди 1.5-литровый 3-цилиндровый бензиновый турбомотор BMW механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает на ходу тяговую батарею. Ёмкость батареи — 28 кВт·ч, запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 129 км, в гибридном режиме с полностью заправленным баком — 579 км. Благодаря новой программе управления Invictus разгоняется до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 3,97 с, тогда как Revero делает это же упражнение за 4,5 с.

Выглядит Invictus, в сущности так же, как Revero (габаритная длина — 5065 мм, колёсная база — 3160 мм), но большинство наружных кузовных панелей у топ-версии сделаны из углепластика, а не из алюминиевого сплава, вдобавок в передних крыльях над колёсными арками появились вентиляционные прорези. В подвеске Invictus установлены спортивные амортизаторы Öhlins и пружины Swift, а колёса обуты в более широкие, чем у Revero, шины Michelin Pilot Sport 4S размерности 295/35 R 21 — вкупе с перенастроенным рулевым механизмом новые компоненты шасси должны заметно улучшить управляемость седана.

Салон Invictus получил улучшенную кожаную отделку, дизайн её прострочки вдохновлён небоскрёбом Chrysler в Нью-Йорке. По задумке Маккаммона, Karma должна стать «воплощением американского успеха», так что подобные архитектурные аллюзии не должны вызывать удивление. Karma собирается выпустить только 30 экземпляров седана Invictus, цена пока не объявлена.

Между тем у Хенрика Фискера, с которого началась история Karma Automotive, опять всё плохо: вторая основанная им компания имени себя — Fisker Inc. — минувшим летом обанкротилась.