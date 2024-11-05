Россия готова закупить рекордную партию белорусских автобусов. На минувшей неделе министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил в ходе совместного заседания с коллегами из Минэкономики Белоруссии, что рассматривается вопрос покупки четырёх тысяч автобусов из Союзного государства. Белорусский поставщик большой партии автобусов напрямую не называется, но нет сомнений: речь идёт о продукции Минского автомобильного завода.

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В последние годы белорусские автобусы редко закупались государственными заказчиками из России: предпочтение отдавали транспорту отечественного производства. Однако в настоящий момент и НефАЗ, и ЛиАЗ, и Волгабас загружены заказами, а процесс расширения производства в условиях дефицита кадров небыстрый.

Минский автомобильный завод первым столкнулся с санкциями, а потому уже в 2022 году подготовил линейку «импортозамещенных» городских автобусов современного низкопольного типа. Возможный контракт на 4000 машин можно считать рекордным. К примеру, в городе-миллионнике Казани весь парк городских автобусов составляет около 800 единиц. Какие регионы могут получить автобусы МАЗ, и о каком классе машин идёт речь пока не уточняется.

Направление пассажирского транспорта активно развивает КамАЗ. Челнинский автогигант готовит несколько линеек автобусов, электробусов и троллейбусов. В сферу интересов КамАЗа входят и городские, и междугородние, и туристические автобусы разной вместимости.