Энтузиаст построил ГАЗ-21 «Волга» с дизелем и салоном от BMW E28

То, что в современном мире называют «рестомодами», не очень хорошо сочетается с советскими автомобилями. Одним из доказательств является этот ГАЗ-21 «Волга», получивший дизельный двигатель от BMW.

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Автомобиль с литовскими номерами пару лет назад выставлялся на продажу в Каунасе и получил несколько любопытных модификаций.

Самая важная из них — это «бэмвэшный» дизель M21D24, который устанавливался на BMW Е30/Е28. Он выдавал 115 л.с. (85 кВт) и 210 Нм крутящего момента. С ним сочетается механическая коробка передач.

Инъекция баварского не заканчивается под капотом: в салоне также есть несколько деталей от E28, включая переднюю панель в сборе. Тут также новый руль и сиденья: всё это выполнено в сочетании чёрного и бирюзового цветов.

Снаружи необычную «Волгу» выделяют современные литые колёсные диски, нестандартные зеркала заднего вида, отверстие в капоте, сквозь который видно часть двигателя и сдвоенная выхлопная труба сзади.

Если говорить об исторической ценности, то подобные автомобили её практически не имеют. Как и духа оригинальной «Волги». Они созданы для тех, кто хочет каждый день ездить на внешне классическом автомобиле, но не иметь особых технических проблем с их эксплуатацией.