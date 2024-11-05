Названа средняя зарплата на КамАЗе

Власти Татарстана раскрыли среднюю зарплату на КамАЗе. В беседе с БИЗНЕС Online вице-премьер, министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко заявил, что в среднем по предприятию сотрудники получают порядка 70 тысяч рублей. Чиновник признал, что вокруг КАМАЗа много компаний, которые платят гораздо больше, но напомнил о мерах поддержки рабочих: в частности, автогигант будет привлекать персонал бесплатным жильем, как в советское время.

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Оценка Олега Коробченко соответствует докладу Татарстанстата о среднереспубликанской зарплате по состоянию на август 2024 года, однако корпоративное издание «Вести КамАЗа» приводит другие данные. На заводе утверждают, что средняя зарплата работника КамАЗа гораздо выше: 91 945 рублей по состоянию на сентябрь 2024 года.

Что касается строительства служебного жилья, то здесь разночтений нет. Совместно с властями Татарстана автозавод КамАЗ возводит в Набережных Челнах 18-этажные высотки, которые будут использоваться для расселения сотрудников. Первые три дома планируют сдать в ноябре, но Олег Коробченко в интервью дал понять, что две высотки уже построены, а всего под нужды автогиганта выделят шесть многоэтажек.

По оценкам главы минпромторга РТ, дополнительные 5000 сотрудников позволят КамАЗу производить на 10 тысяч автомобилей больше. Полтора года назад приводились другие данные: до конца десятилетия автогиганту требовалось 20 тысяч новых работников.