Трассы в Челябинской области, Башкирии и Ростовской области парализованы многокилометровыми пробками. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области из-за сильного снегопада образовалась «мертвая» пробка. В связи с этим водителям пришлось ночевать в машинах. Из-за усилившегося ночью снегопада эта пробка растянулась до Башкирии.

По словам автомобилистов, особенно непростая ситуация сложилась в районе Сима и на участке между Юрюзанью и Усть-Катавом.

Также очевидцы сообщают о сильнейшем заторе на М-4 на въезде в Ростов-на-Дону. Там всё блокировала массовая авария с участием грузовика.

В управлении федеральных дорог «Южный Урал» пояснили, что сегодня, 4 ноября, дорожная техника была выведена на федеральные дороги в полном объеме.

В ведомстве отметили, что причина многокилометровых пробок — не только гололед, о котором ранее предупреждали синоптики, но и игнорирование водителями предупреждений о непогоде.