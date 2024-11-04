Дальнобойщик рассказал о пробке в 50 км на трассе М-5

Дальнобойщик Сергей рассказал «Газете.Ru», что из-за снегопада уже почти сутки стоит в пробке на федеральной трассе М-5 в Челябинской области.

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«Почти сутки стоим. Сейчас сообщили, что еще произошло ДТП, сколько стоять будем — не знаю. Машин много, пробка около 50 км. С продуктами все нормально, вода есть, ночевал в машине. Все тихо. Люди, конечно, все уже устали, но держатся. В машине тепло, и коллеги помогают, кто чем. В прошлом году было такое», — сказал он.

4 ноября Life со ссылкой на SHOT сообщил, что водители трех российских регионов стоят в огромных пробках. По данным издания, затор образовался на трассе М-5 в Челябинской области, из-за снегопада пробка растянулась до Башкортостана. Также отмечается, что водители стоят на трассе М-4 на въезде в Ростов-на-Дону из-за ДТП с грузовиком.

Ранее опрокинувшийся грузовик парализовал движение на МКАД.