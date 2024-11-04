Эксперт назвал три минуса покупки подержанных автомобильных шин

Активный период начался не только в российских шиномонтажах, но и в автомагазинах. Автомобилисты выбирают, во что переобуть свои машины, и нередко отдают предпочтение резине «с чужого колеса». Покупка подержанных шин – не лучший способ сэкономить, считает автоэксперт Алексей Стасюк.

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В составе шин есть компоненты, которые со временем теряют свои свойства. Производитель как правило дает пятилетнюю гарантию на свой товар, в течение этого срока шины отвечают необходимым требованиям. Но впоследствии резиновая смесь теряет эластичность, что приводит к снижению качества сцепки с дорогой. Покрышки старше 10 лет автоэксперт рекомендует не использовать, даже если они хранились все это время на складе. Дату производства можно найти на боковине – четыре цифры, которые обозначают неделю и год выпуска.

Если шины ремонтировались во время эксплуатации прежним владельцем, это может быть опасным для их дальнейшего использования. Кто их чинил и как – неизвестно. Обнаруженные при осмотре незначительные повреждения могут оказаться серьезным дефектом с точки зрения специалиста. При этом ряд повреждений корда можно увидеть только на накаченных шинах, а при покупке с рук это не всегда возможно.

Продавец подержанных шин мог хранить их неправильно, например, в стопке под прямыми солнечными лучами или рядом с источником тепла. Это сокращает на ресурс покрышек. А визуально определить ошибки в хранении практически невозможно, тогда неприятный сюрприз может ждать водителя после того, как он установит их на свою машину.

Автоэксперт отметил, что при покупке шины могут выглядеть как новые, но иметь скрытые дефекты, которые впоследствии могут повлечь вибрации при движении и потерю воздуха, пишет «Российская газета».

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