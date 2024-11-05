Volkswagen отменит бонусы старейшим сотрудникам

Volkswagen лишит сотрудников премий за выслугу лет. Терпящий финансовый кризис автогигант примет еще одну непопулярную меру в рамках своей стратегии по экономии, пишет немецкая Bild. Volkswagen собирается отменить бонусы за длительный стаж работы в компании. По данным газеты, единовременные поощрительные выплаты в ближайшее время должны были получить порядка 10 тысяч особо лояльных сотрудников.

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Согласно действующему договору, за 25 лет службы в компании Volkswagen должен выплатить сотруднику 1,45 месячного оклада в качестве премии. Работники, отметившие 35-летний юбилей службы, должны получить 2,90 оклада.

По данным производственного совета, почти шесть тысяч сотрудников вскоре доработают до круглой даты. Около двух тысяч собираются отмечать 25-летие в штате Volkswagen, еще четыре тысячи — 35-летие. Часть из них, возможно, все же успеет получить положенную выплату.

Volkswagen переживает не лучшие времена: производитель планирует закрыть заводы в Германии и сократить зарплаты на 10 процентов. На такие жесткие меры он идет впервые из-за глубокого кризиса, к которому привела цепочка событий, включая крупные просчеты руководства.

По словам главы VW Оливера Блюма, в числе главных негативных факторов — дизельгейт, отказ от ключевой платформы и провал в области IT-технологий.