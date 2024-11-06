В России стартовали продажи доступного кроссовера Jetour X50

Компания Jetour сообщила, что 6 ноября в России стартовали официальные продажи новой модели - кроссовера X50. Он является самым доступным в линейке бренда.

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Jetour X50 в начальной комплектации Comfort оснащён атмосферником 1.5 MPI (113 л.с.) и 5-ступенчатой МКП. Цена - от 1 990 000 рублей.

В базовую версию входят подогревы передних сидений, лобового стекла и форсунок, наружных зеркал, рулевого колеса; фронтальные подушки безопасности, системы ABS, ESC; ЭРА-Глонасс; система контроля давления в шинах; галогеновые фары (линза); кондиционер; мультимедиа с дисплеем 10,25 дюйма; цифровая приборная панель с экраном аналогичного размера; камера заднего вида; круиз-контроль; датчики парковки, света и дождя; бесключевой доступ; запуск двигателя с кнопки; легкосплавные диски 17" с шинами 215/60 R17.

В комплектациях Elite и Luxury кроссоверу положен 147-сильный турбодвигатель 1.5 литра в паре с 6-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями мокрого типа. Привод - передний.

Версия Elite дополнена подогревом второго ряда сидений; боковыми подушками безопасности спереди; электронным селектором переключения передач; функцией запуска двигателя с ключа; боковыми зеркалами с электроприводом складывания; креслом водителя с электрорегулировкой в шести направлениях; светодиодными фарами; беспроводной зарядкой. Цена Jetour X50 Elite - 2 290 000 рублей.

В исполнении Luxury появляются занавески безопасности, 18-дюймовые колёса, люк в крыше, система камер кругового обзора, системы мониторинга слепых зон, предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом, при открывании дверей и ассистент перестроения. Стоимость топ-версии - от 2 440 000 рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о новом Chery Tiggo 4, который будет одним из конкурентов Jetour X50. Ситуация в данном сегменте напряжённая: в нём представлены не только соразмерные модели в виде Geely Coolray или BelGee X50, но и более крупные, но в базовых комплектациях. Например, Haval Jolion с прайсом от 2 млн рублей. Дешевле всего из аналогов - "Москвич 3" стоимостью от 1,7 млн рублей.