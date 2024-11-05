Автоэксперт рассказал, как самому определить некачественное моторное масло
После ухода из России многих производителей автохимии, на отечественном рынке появился контрафакт - его доля, по оценкам специалистов, может доходить до 50%. Зачастую поддельное моторное масло, использование которого может навредить автомобилю, отличить от оригинала сложно. Но можно.
Как рассказал порталу "АвтоВзгляд" руководитель технического департамента компании Rinnol Владимир Котляров, есть несколько лайфхаков, которые позволяют распознать контрафакт. Самый простой - изучить цвет и консистенцию масла. Качественный продукт должен быть светлым, однородным, не содержать сгустков и осадка. Насторожить должен темный оттенок, мутность и посторонние включения.
Эксперт советует сделать тест на прозрачность: капнуть масло на лист белой бумаги и подождать несколько минут. Хороший продукт оставит прозрачный след, в котором не будет посторонних частиц. Некачественный - мутный след или осадок: это признак недостаточной фильтрации и наличия примесей.
Для проверки вязкости моторное масло нужно набрать в шприц и выдавить его на ровную поверхность. Признак качества - то, что жидкость вытекает равномерно, непрерывно и без пузырьков. Если масло идет слишком густыми каплями, с перебоем, лучше его не использовать.
Также должно насторожить, если стоимость продукта заметно ниже среднерыночной. Перед покупкой обязательно изучите внешний вид канистры: как правило, оригинальная упаковка имеет многокомпонентную защиту от подделок.
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