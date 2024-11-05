Автоэксперт рассказал, как самому определить некачественное моторное масло

После ухода из России многих производителей автохимии, на отечественном рынке появился контрафакт - его доля, по оценкам специалистов, может доходить до 50%. Зачастую поддельное моторное масло, использование которого может навредить автомобилю, отличить от оригинала сложно. Но можно.

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Как рассказал порталу "АвтоВзгляд" руководитель технического департамента компании Rinnol Владимир Котляров, есть несколько лайфхаков, которые позволяют распознать контрафакт. Самый простой - изучить цвет и консистенцию масла. Качественный продукт должен быть светлым, однородным, не содержать сгустков и осадка. Насторожить должен темный оттенок, мутность и посторонние включения.

Эксперт советует сделать тест на прозрачность: капнуть масло на лист белой бумаги и подождать несколько минут. Хороший продукт оставит прозрачный след, в котором не будет посторонних частиц. Некачественный - мутный след или осадок: это признак недостаточной фильтрации и наличия примесей.

Для проверки вязкости моторное масло нужно набрать в шприц и выдавить его на ровную поверхность. Признак качества - то, что жидкость вытекает равномерно, непрерывно и без пузырьков. Если масло идет слишком густыми каплями, с перебоем, лучше его не использовать.

Также должно насторожить, если стоимость продукта заметно ниже среднерыночной. Перед покупкой обязательно изучите внешний вид канистры: как правило, оригинальная упаковка имеет многокомпонентную защиту от подделок.

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