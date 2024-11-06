На «Госуслугах» появятся новые сервисы для водителей. В России продолжается работа над цифровизацией государственных услуг. Так, на рассмотрение Госдумы внесён законопроект, предполагающий появления на портале госуслуг возможности подать ходатайство, заявление, жалобу и другие документы по делам об административных правонарушениях. Об этом пишет IZ.RU.

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«В случае подачи заявления, ходатайства, жалобы, протеста и иных документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, прилагаемые к ним документы должны быть представлены также в электронном виде, в том числе в форме электронного документа», — говорится в законопроекте.

К слову, сегодня электронный документооборот возможен только в том случае, если у суда, органа или должностного лица, которое рассматривает дело, есть такая техническая возможность. Нововведение же предусматривает возможность подачи документов через портал госуслуг.

Отмечается, что новый функционал сократит расходы бюджета на хранение, обработку и пересылку документов, а также уменьшит издержки по делам об административных правонарушениях.

Заявитель будет получать ответ через сообщения в личном кабинете. Будет считаться, участник процесса получил решение или извещение, если он зашёл в систему в течение недели после того, как документ был ему направлен. Если за это время уведомление не будет открыто, его копия будет направлена в бумажном формате.

«Внедрение электронного производства и документооборота соответствует современным тенденциям развития процессуального законодательства Российской Федерации и будет способствовать повышению оперативности производства по таким делам, обеспечению гарантий доступности правосудия», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, законопроектом предложено ввести рассмотрение подобных дел в суде, органе власти или должностного лица по видеоконференции, если есть «техническая возможность».