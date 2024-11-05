В Госдуме разработали новый законопроект о превышении скорости

Фракция ЛДПР 5 ноября внесет законопроект, согласно которому предлагается предупреждать водителей о превышении скорости красным сигналом. Об этом сообщает ТАСС.

В тексте законопроекта говорится, что стационарные средства фиксации и передвижные средства фиксации одновременно с фиксацией правонарушения будут подавать сигнал красного цвета.

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Уточняется, что красный сигнал послужит для водителя при превышении скоростного режима во время движения дополнительным оповещением. Помимо этого, это позволит человеку за рулем прочувствовать себя нарушителем.

В октябре Совет Федерации одобрил закон, согласно которому водителей за сокрытие госномеров транспортного средства будут лишать прав на срок до полутора лет.