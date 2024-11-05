Юрист рассказал, отягчает ли летняя резина вину при ДТП в зимнее время

Использование летних шин в зимний период влияет на оценку действий водителя при ДТП, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он отметил, что главная опасность заключается в увеличении тормозного пути.

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Суды рассматривают все обстоятельства, которые могли привести к ДТП. Отсутствие зимней резины могут счесть грубой неосторожностью водителя. Особенно важным фактором отсутствие зимней резины становится в случае наезда на пешехода, столкновении с впереди идущим ТС, а также при съезде с дороги или выезд на встречку, — добавил Русяев.

Собеседник напомнил, что, если водитель не смог вовремя остановиться перед пешеходным переходом из-за увеличенного тормозного пути, суд может расценить отсутствие зимней резины как отягчающее обстоятельство. Эксперт отметил, что при резком торможении впереди идущего автомобиля водитель на летней резине также физически нельзя обеспечить необходимый тормозной путь.

Съезд с дороги или выезд на встречную полосу из-за потери управления. В данном случае неправильный выбор резины напрямую влияет на возможность контролировать автомобиль. Даже если водитель формально не нарушил ПДД, но не обеспечил безопасную дистанцию с учетом дорожных условий и типа резины, это может быть расценено как нарушение пункта 10.1 ПДД РФ об обязанности водителя действовать с учетом дорожных и метеорологических условий, — уточнил Русяев.

Юрист напомнил, что суд может установить смешанную ответственность даже в тех случаях, когда водитель на летней резине формально имел преимущество в движении. Если при боковом столкновении на перекрестке водитель, двигавшийся по главной дороге на летней резине, не смог предотвратить столкновение с автомобилем, не уступившим дорогу, отметил эксперт.

По его словам, в страховой практике ОСАГО наличие неподходящей резины не влияет на выплаты, однако при разбирательствах по КАСКО страховая компания может отказать в выплате, если докажет причинно-следственную связь между использованием неподходящих шин и наступлением страхового случая.

Автомобильный эксперт Дмитрий Попов ранее рассказал, что при смене летней резины на зимнюю следует ориентироваться на регион проживания. По его словам, если в городе тщательно убирают снег, на зиму можно выбрать «липучки» или фрикционные шины.