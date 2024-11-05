Aston Martin объявил о колоссальных ежедневных убытках. Британские журналисты познакомились с финансовым отчётом и пришли к выводу, что достичь заявленных целей в текущем году не удастся. В настоящий момент Aston Martin ежедневно теряет по 1,8 миллиона долларов: всё дело в обвале продаж кроссоверов DBX, охлаждении спроса в Китае и перебоях с поставками. План продаж не удастся выполнить: прогноз на 2024 год снижен примерно на 1000 автомобилей.

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Изначально Aston Martin планировал достичь безубыточности к концу года, но этому плану не суждено сбыться. Вдобавок, долги компании выросли почти на 50% до 1,21 миллиарда фунтов стерлингов, что на 40% превышает рыночную стоимость Aston Martin. Впрочем, в третьем квартале финансовые и операционные показатели немного выправились и оказались лучше прогнозов.

Сохраняет оптимизм и гендиректор британского бренда Эдриан Холлмарк. Топ-менеджер заявил, что все необходимые действия для корректировки объёмов производства приняты, а обновлённый план учитывает слабую макроэкономическую ситуацию в Китае и перебои с поставками компонентов. Есть позитивные моменты и в продажах: спрос на спорткары DB12 и Vantage вырос на 16 процентов.

Сложная финансовая ситуация не мешает главному акционеру Aston Martin Лоуренсу Строллу вкладываться в обновление модельного ряда и развитие «формульной» программы. В этом году Aston Martin удалось подписать контракт с гениальным конструктором Эдрианом Ньюи: нет сомнений, что инженер сможет внести свой вклад и в гоночные, и в дорожные болиды.