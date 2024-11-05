Эксперт протестировал АКПП в новых Skoda Kodiaq и VW Tiguan

Эксперт журнала "За рулём" Илья Хлебушкин рассказал о силовых агрегатах для автомобилей концерна Volkswagen, созданных на платформе MQB-А2. В их числе всё ещё сохраняющие популярность под натиском китайских конкурентов Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan II.

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Эксперт уверяет, что роботизированные коробки передач (6-ступенчатые DQ250 и DQ500 и 7-ступенчатая DQ5381) с мокрыми сцеплениями по надежности сравнимы с обычными гидроавтоматами и имеют ресурс 250-300 тысяч км. Пакет многодисковых сцеплений может отходить 130-180 тысяч км. В плане надёжности предпочтительнее 7-скоростная DSG.

"Здоровье" коробок передач зависит от режима эксплуатации: ресурс будет больше у машин, которые не грузили и которые меньше знали пробки на дорогах, также необходимо помнить, что трансмиссионную жидкость лучше менять почаще - через 40-60 тысяч км.

"Достаточна надёжна", по мнению Хлебникова, механическая 6-ступенчатая коробка передач MQ350, которая предлагается на переднеприводных версиях в паре с мотором 1.4 литра мощностью 125 л.с. Ресурс сцепления составляет около 200 тысяч км.