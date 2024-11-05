В Англии продают старейший сохранившийся Jaguar модели XJ

В Англии продают старейший сохранившийся Jaguar XJ. На продажу выставлен седан очень раннего образца: это не просто представитель так называемой «первой серии», выпускавшейся с 1968 по 1973 год, а один из двадцати опытных автомобилей, вручную собранных на заводе в Браунс-Лейн летом 1968 года.

© Motor.ru

Машина с номером кузова «19» участвовала в доводочных испытаниях и журналистских тест-драйвах, пока не была продана на сторону. В комплекте с машиной — множество бумаг и журнальных публикаций, подтверждающих её биографию.

Jaguar XJ — важная модель в истории английской марки: это первый её автомобиль, спроектированный для крупносерийного производства. Первый XJ выпускался невероятно долго, с 1968 по 1992 год — за это время было произведено 318 тысяч машин трёх серий.

На английской площадке Car & Classic продаётся Jaguar XJ6 очень раннего образца — один из двадцати опытных автомобилей, вручную собранных летом 1968 года для испытаний. Бордовый седан с номером кузова «19» был зарегистрирован первым из той партии: 1 августа 1968 года он получил номерные знаки «MWK 28G».

© Фотографии предоставлены владельцем автомобиля

© Фотографии предоставлены владельцем автомобиля

© Фотографии предоставлены владельцем автомобиля

© Фотографии предоставлены владельцем автомобиля

© Фотографии предоставлены владельцем автомобиля

© Фотографии предоставлены владельцем автомобиля

Большинство из тех двадцати машин участвовали в различных испытаниях на разрушение. А вот седану под номером «19» повезло — летом-осенью шестьдесят восьмого он в лёгком камуфляже отправился в пробег по Франции и Северной Испании. За рулём был водитель-испытатель Джим Грэм, которого сопровождал заводской фотограф Грэм Финлейсон. 27 сентября 1968 года репортаж об этом вышел в журнале Telegraph, со снимком новейшего Ягуара на обложке.

© Фотографии предоставлены владельцем автомобиля

© Фотографии предоставлены владельцем автомобиля

© Фотографии предоставлены владельцем автомобиля

© Фотографии предоставлены владельцем автомобиля

На протяжении 1968–1969 годов машина неоднократно участвовала в журналистских тестах, побывав на страницах всех основных автоизданий Великобритании. Параллельно её продолжали использовать на заводских испытаниях: сохранились снимки с высокотемпературных тестов в испанской Астурии.

После окончания испытаний машину было решено продать: для этого в сентябре 1969 года, на пробеге 20 тысяч миль (32 тысячи километров) рядную «шестёрку» объёмом 2,8 литра заменили аналогичным новым двигателем. С тех пор пять последующих владельцев наездили на нём 260 тысяч миль (418 тысяч километров), но Ягуару повезло и здесь: хозяева знали о его исторической значимости, тщательно ухаживали за машиной и сохраняли её аутентичность. По словам текущего владельца, данный экземпляр имеет массу мелких особенности, отличающих его от серийной продукции.

© Фотографии предоставлены владельцем автомобиля

По данным Jaguar Daimler Heritage Trust, из первой партии в 20 автомобилей этот седан с заводским номером «19» единственный сохранился до наших дней. Таким образом, это первый в истории XJ, получивший дорожную регистрацию, и старейший сохранившийся образец этой модели.

© Фотографии предоставлены владельцем автомобиля

© Фотографии предоставлены владельцем автомобиля

Автомобиль по-прежнему снабжён мотором, установленным осенью 1969 года, и трёхступенчатым «автоматом». Увы, в 2018 году кузов машины серьёзно повредили при перевозке с выставки — и владельцу пришлось заниматься ремонтом. Впрочем, в процессе реставрации удалось сохранить патину и все особенности опытной машины. В том числе, кстати, и неравномерные зазоры между панелями кузова, возникшие из-за применения обходных технологий.

Машина выставлена на английской онлайн-площадке Car & Classic за весьма умеренные деньги для такой уникальной машины — 37,5 тысячи фунтов стерлингов.