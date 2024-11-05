Германии предрекли потерю 140 тысяч рабочих мест из-за электрокаров. Немецкая автомобильная ассоциация (VDA) попросила учёных из центра экономических исследований Prognos оценить перспективы индустрии. Эксперты проанализировали рынок труда в Германии с 2013 года и пришли к выводу: трансформация идёт полным ходом. Из-за электрификации транспортных средств производство автомобилей потребует намного меньше рабочих мест, чем в прошлом.

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По оценкам специалистов, переход на электромобили приведёт к потере около 190 тысяч рабочих мест к 2035 году. Процесс идёт с 2019 года: в автопроме и смежных отраслях промышленности Германии сократили около 75 тысяч вакансий. В других областях (в первую очередь IT) скомпенсировали только 29 тысяч рабочих мест, то есть потери уже составляют 46 тысяч. К середине следующего десятилетия работы лишатся ещё 140 тысяч человек.

В группе риска профессии в машиностроении, промышленной инженерии, металлообработке. Востребованы окажутся отделы технических исследований и разработок, компьютерные специалисты, электротехники, разработчики программного обеспечения. В IT-сфере автопрома количество сотрудников увеличилось на 25% за пять лет. Однако тенденции таковы, что без глобальных сокращений не обойтись: проблему нельзя решить за счёт выбывания вакансий вышедших на пенсию и переквалификации.

Босс Opel прямо заявил, что выпускать дешевые электромобили в Германии невозможно, а представители концерна Volkswagen призвали готовиться к сокращениям зарплаты и увольнениям. Исследователи сходятся во мнении, что Европа в целом теряет международную конкурентоспособность по сравнению с другими частями света из-за дорогой рабочей силы, солидных налогов и высоких затрат на электроэнергию.