Эксперт объяснил, почему дизельные машины надежнее

Директор ГК "Рольф" по сервису Юлия Трушкова рассказала "Российской газете", какой двигатель надежнее - бензиновый или дизельный.

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"Эксперты компании "Рольф" проанализировали собственную статистическую базу и вывели закономерности в вероятности неполадок с КПП и двигателем у автомобилей с бензиновым и дизельным топливом.

Специалисты сделали выводы о вероятных неисправностях во всех основных компонентах. Так, за последние 4 года через руки механиков компании прошло более 130 000 автомобилей, каждый из которых проверялся по 112 пунктам. Важный момент: эти 112 пунктов одинаковы для любого автомобиля.

Специалисты, изучая вероятные неисправности у автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями, остановили свой выбор на двух параметрах - КПП и ДВС. Разберемся на примере нескольких пунктов, где проблемы возникают чаще. Мы выбрали автомобили с пробегом от 100 000 до 200 000 км.

Итак, самой частыми проблемами у машин с таким пробегом являются течи и запотевания масла. Практически одинаково часто встречались на двигателе и коробке переключения передач. У автомобилей с бензиновым двигателем вероятность такой проблемы составила почти 60%, а с дизельным - 52%. Таким образом, мы можем говорить, что дизель здесь выигрывает у бензина.

На втором месте расположились неисправности выхлопной системы. Катализаторы и сажевые фильтры. В данном случае надежнее себя показали автомобили на бензиновом двигателе. У них 25.9% процента возникающих неисправностей, по сравнению с 29.4% у дизельных машин.

Если говорить об итогах сравнения бензина и дизеля в целом, а не по отдельным позициям внутри двух выбранных параметров проверки (КПП и двигатель), то первый вывод, который напрашивается: машины стали надежнее. Пробег, который раньше считался преклонным и заставлял задумываться о капитальном ремонте, современные автомобили переносят вполне нормально. Поломки и отказы есть, но находятся в пределах 17%. Что касается битвы по всем пунктам проверки, то победила дружба. Машины на дизеле оказались надежнее на 0,5%, спишем это на погрешность", - рассказала специалист.