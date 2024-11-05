В Башкирии снова распродают авто должников по низким ценам

Известны автомобили нового раунда аукциона арестованных автомобилей в Башкирии. По информации UfaTime, в грядущей "распродаже" будет 12 машин стоимостью от 364 286 рублей.

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Столько планируют выручить за Lada Kalina 2013 года выпуска, немногим больше - 397 тысяч рублей - за Geely Emgrand годом младше.

До миллиона можно купить: Kia Rio 2014 года выпуска - 590 тысяч рублей, Kia Sorento 2007 года выпуска - 610 тысяч рублей, Haima 7 2013 года - 650 тысяч, Lada Niva Legend (4x4) 2020 года - 707 832 рубля, Chevrolet Captiva 2010 года - 731 тысяча рублей, Lada Largus 2020 года - 998 000 рублей.

Минимальная цена 1 198 500 рублей назначена за Chery Tiggo неуказанной модели, выпущенного в 2019 году. За Kia Rio 2021 года в счёт погашения долга перед государством планируют выручить минимум 1 440 000 рублей, Chery Tiggo 8 Pro 2022 года выпуска оценили минимум в 2 169 299 рублей, а самым дорогим лотом стал трёхгодовалый Suzuki Vitara за 2 518 000 рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 ноября, сами торги пройдут 26 ноября.