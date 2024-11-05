Состоялся дебют нового Suzuki eVitara

Компания Suzuki представила новую "Витару" - электрический кроссовер eVitara. В будущем её "клон" дебютирует в составе Toyota.

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Новинка - первый электромобиль Suzuki, построенный на собственной платформе Heartect-e EV, созданной специально для выпуска BEV и не является адаптированным вариантом от машин с ДВС.

Таким образом, с бензиновой "Витарой" новинка не имеет ничего общего. Это доказывают и размеры авто: длина eVitara составляет 4275 мм, что на 100 мм больше, чем у Suzuki Vitara, колёсная база оказалась больше на 200 мм и достигает 2700 мм.

В базовой версии Suzuki eVitara оснащается электродвигателем мощностью 144 л.с. на передней оси и аккумулятором ёмкостью 49 кВт·ч. В версии с батареей на 61 кВт·ч мощность мотора увеличена до 174 л.с. При этом крутящий момент неизменен - 190 Нм.

Аналогичная ёмкость аккумулятора полагается полноприводному варианту eVitaraс дополнительным электродвигателем мощностью 65 л.с. на задней оси, совокупная отдача системы - 184 л.с. и 300 Нм. Полноприводная версия весит на 197 кг больше, чем eVitara 2WD - 1899 кг.

Данные о запасе хода пока не приводятся.

Производство Suzuki eVitara начнётся весной 2025 года в Индии, продажи стартуют летом, и кроме "домашнего" рынка кроссовер отправят на экспорт в Европу и Японию.

Аналог электрической "Витары" под маркой Toyota пока не представлен. Ожидается, что он станет частью семейства bZ.