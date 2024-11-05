Дизайнер Kia объяснил революционную внешность пикапа Tasman. Представители марки вступились за философию «объединенные противоположности». В беседе с австралийскими журналистами руководитель отдела дизайна будущих Kia Джон Бэкингем выступил в защиту внешности Tasman. «Мы гордимся тем, чего достигли. Дизайнерский отдел Kia создал нечто уникальное. Это начало пути», — намекнул специалист на дебют других моделей с похожим оформлением.

Экстерьер Kia Tasman вызвал неоднозначную реакцию экспертов и обывателей. Однако дизайнерам корейской марки был необходим креатив, чтобы войти в давно устоявшийся сегмент легких грузовичков. Джон Бэкингем дал понять, что Tasman никогда не станет классическим автомобилем. Брутальный дизайн экстерьера представитель Kia сравнил с банковским сейфом, но указал на фирменные черты: решётку радиатора с характерным рисунком и световую подпись.

Kia настаивает, что после «живого» знакомства с Tasman баланс элементов покажется правильным, хотя Бекингем признает: к автомобилю нужно привыкнуть, и тогда он будет выглядеть поразительно. Дизайнер южнокорейской марки заявил, что пикап производит «сильное и яркое впечатление», а когда он проезжает мимо вас, вы его не пропустите. Также специалист объяснил, что каждая дизайн-студия Kia из Кореи, США, Европы и Китая внесла около 20 эскизов, а победителя выбрали коллегиально.

Справедливости ради, дизайн Kia Tasman отстаивал специалист, который присоединился к компании после утверждения финальной версии пикапа. Почти неделю в Сети обсуждают экстерьер грузовичка, и с этой точки зрения смелый шаг себя оправдал. Будет ли Kia Tasman коммерчески успешным, покажут продажи в 2025 году.