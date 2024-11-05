Классический BMW E30 M3 возрожден в стилистике Neue Klasse

Немногие BMW так любимы всеми, как E30 M3. Первоначально разработанный как специальная омологационная серия для соответствия правилам DTM и Group A Touring, E30 M3 до сих пор многие считают лучшим BMW M из когда-либо существовавших. Но как бы выглядела эта икона, если бы ее решили возродить для 21-го века?

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Современная интерпретация M3 поколения E30 была разработана Ином Ли — студентом Корейского национального университета искусств. Проект Ли сочетает в себе безошибочно узнаваемые линии E30 с элементами будущей серии BMW Neue Klasse. Несмотря на сочетание стиля 1980-х годов с дизайном 2025-х годов, автомобиль выглядит великолепно.

Как и у E30, спереди есть четыре круглые фары, хотя теперь они включают светодиодные ДХО. Также представлены небольшие решетки-ноздри, размещенные в черной секции панели, как у E30. Сам бампер гораздо агрессивнее, чем у E30, и включает в себя зияющую широкую решетку и большие воздухозаборники.

Особенно хорошо он выглядит сбоку. Набор стильных колёсных дисков добавляет привлекательности дизайну, как и тонкие передние и средние стойки. Сзади явно чувствуется влияние серии Neue Klasse с набором тонких светодиодных задних фонарей, которые более изогнуты, чем на последних концептах BMW, включая седан размером с 3-ю серию и внедорожник, похожий на X3.

Ли не остановился на купе: он также разработал варианты с кузовом кабриолет и универсал. Оба выполнены с одинаковым вниманием к деталям, хотя кабриолет с его задними опорами крышки багажника может просто перетянуть на себя внимание. Есть даже дерзкая версия купе «Polizei», которую придумал Ли.