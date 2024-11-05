Mercedes добавил мощности базовому Maybach S-Class. В Китае стартовали продажи лимузинов 2025 модельного года. Шестицилиндровый Mercedes-Maybach S 480 прибавил в мощности: отдача выросла с 367 до 380 лошадиных сил при неизменной тяге 500 Нм. Как и прежде, 3,0-литровому мотору М256 помогает 48-вольтовый стартер-генератор (22 силы, 250 Нм), 9-ступенчатый автомат и полный привод 4Matic. Цена тоже стабильна: от 1 468 000 юаней (206 тысяч долларов).

Мотористы Mercedes-Benz поработали над «турбошестёркой»: пиковая мощность 380 лошадиных сил теперь достигается при 6000 об/мин (было — при 6100 об/мин), а «полка» крутящего момента 500 Нм доступна в диапазоне от 1800 до 5000 об/мин (было — от 1600 до 4500 об/мин). При этом на динамике разгона прибавка мощности 3,5% если и сказалась, то на официальных характеристиках это не заметно.

В Поднебесной шестицилиндровый Mercedes-Maybach S 480 дебютировал в 2021 году, а в январе 2022 года аналогичная 3,0-литровая модификация (с индексом S 450) успела появиться в российском конфигураторе марки. Однако из-за известных событий новые лимузины с двигателем М256 по официальным каналам до нашей страны не добрались.

Для китайских клиентов покупка шестицилиндрового Mercedes-Maybach S-Class — самый выгодный ход. Из-за особенностей налогообложения версии с V8 и V12 гораздо дороже: к примеру, переплата за модификацию S 580 составляет 1 028 000 юаней (144 тысячи долларов) или 70 процентов! Продажи флагманских седанов по всему миру падают, поэтому немецкий концерн ещё больше заинтересован сохранить покупателей в Поднебесной.