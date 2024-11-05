Автомобили SsangYong вернутся на российский рынок под маркой KGM

В России стартуют продажи корейских автомобилей KGM. KGM — это новое название хорошо знакомой россиянам компании SsangYong Motor Company: в 2022 году фирма стала частью конгломерата KG Group, после чего стала называться KG Mobility (KGM). В настоящий момент автопроизводитель сконцентрировался на выпуске кроссоверов, притом самая сежая модель — кроссовер KGM Actyon — дебютировала минувшим летом.

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Сейчас автомобили для российского рынка бренда проходят процесс сертификации, а старт продаж запланирован на первый квартал 2025 года. В гамму KGM войдут полно- и переднеприводные машины, но точная гамма моделей будет известна позже.

Помимо собственно продаж дистрибьютор также обещает уделить большое внимание послепродажному обслуживанию: владельцев машин должны радовать высокое качество обслуживания и доступность запасных частей.

«На данном этапе мы приступили к активному формированию дилерской сети с присутствием во всех крупных городах России, и приглашаем новых партнёров», — отметил генеральный директор АО «РЭКС Моторс» Виталий Осипов.

Между тем, у дилеров появились большие запасы кроссоверов Hyundai Creta: некогда поуплярный вседорожник теперь продаётся под именем Solaris HC