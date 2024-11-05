Появилось видео, как москвичка катается по снегу на выключенном самокате

В столице сняли на камеру женщину, которая решила прокатиться на выключенном электросамокате в метель. Кадры опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?».

«В Новогиреево по снегу катается самокатчица. Естественное ограничение скорости», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что женщина пытается переехать пешеходный переход, но ей приходится толкать тяжелый электросамокат.

До этого сообщалось, что сервисы кикшеринга Whoosh, «Яндекс Go» и «МТС Юрент» приостановили возможность взять в аренду самокат или электровелосипед в Москве. Уведомления об этом появились в приложениях сервисов, в чем убедилась «Газета.Ru».

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Однако официальных объявлений о завершении сезона самокатов в столице и пригороде еще не было.

В пресс-службах Whoosh и «Яндекс Go» пояснили в комментарии ТАСС, что пока аренду самокатов и велосипедов поставили на паузу из-за непогоды. Пока еще есть вероятность, что средствами индивидуальной мобильности еще можно будет пользоваться этой осенью, когда в городе потеплеет.