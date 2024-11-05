Представлен рестомод Maserati Shamal
Итальянская фирма выпустит современную версию купе Maserati Shamal 1990-х годов. Рестомоды MA-01 Biturbo Shamal будут строить на базе недорогих Biturbo и оснащать силовым агрегатом от Ghibli S. Тираж двухдверки составит 33 экземпляра, а цена превысит полмиллиона евро.
В 2020 году Maserati решила сыграть на ностальгических чувствах поклонников и раззадорила их анонсом рестомода одной из знаковых моделей — купе Shamal (1990−1996). Проект под названием Rekall так и остался нереализованным, хотя на эскизах всё выглядело довольно неплохо. Теперь ту же самую идею подхватила фирма Modena Automobili. Её MA-01 Biturbo Shamal заявлен как мелкосерийная дорожная модель стоимостью от 585 тысяч евро. Строить рестомоды будут на базе Maserati Biturbo 1983 года, что объясняется их доступностью.
Визитной карточкой машин станет узнаваемый дизайн, за которым скрывается серьёзный объём работ. Это и новый кузов из стали и углепластика, и улучшенная аэродинамика, и, разумеется, новая светотехника. Подвески тут — Макферсоны спереди и косые рычаги сзади. Тормоза собраны на компонентах Brembo. Под слегка горбатым капотом ожидаешь увидеть битурбомотор V8, как у оригинального Shamal, однако именно здесь авторы отступили от исходника.
Выбор был сделан в пользу «шестёрки» 3.0 (500 л.с., 550 Нм) — такие двигатели ставили на Maserati Ghibli S. От седана рестомоду также достался скорострельный восьмидиапазонный автомат ZF, полуоси, карданный вал и задний дифференциал. Существенный прирост мощности (у Shamal — 326 л.с. и 431 Нм) позволил уменьшить время разгона до «сотни» с 5,3 до 5 секунд ровно и увеличить максимальную скорость с 270 до 290 километров в час.
В салоне MA-01 Biturbo Shamal обещают сочетание комфортабельности гран-турера с уклоном в спортивную эстетику. Штатные передние кресла заменят на Recaro Classic LX с регулируемыми подголовниками и эргономичным профилем. Задние отреставрируют и заново перетянут. Рестомоду достанется новая цифровая «приборка», медиасистема и климатическая установка. Но в качестве отсылки к прошлому обещают сохранить оригинальные аналоговые часы.
Тираж купе составит 33 экземпляра. Сборка первого с последующей сертификацией будет завершена в начале 2025 года. В зависимости от пожеланий клиента на постройку одной такой машины будет уходить 8−10 месяцев. Кстати, обычные Shamal хоть и нечасто, но появляются в продаже. В среднем они меняют владельцев за 72 тысячи долларов.