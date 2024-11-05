Автолюбители рассказали, сколько готовы потратить на автомобиль

В этом году бюджет, который россияне готовы потратить на покупку автомобиля, вырос до 1,5 млн рублей, пишет "Газета.ru" со ссылкой на результаты опроса финтех-сервиса CarMoney. В прошлом году большинство соотечественников хотели приобрести машину от 800 тысяч до 1,2 млн рублей.

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Так, в ближайший год планируют покупку авто 10% опрошенных. Из них 27% респондентов готовы потратить на это от 1 до 1,5 млн рублей. Немногим меньше - 22% опрошенных, заявили, что размер бюджета на приобретение машины составляет от 1,5 млн до 2 млн рублей.

Сумму от 2 до 3 млн рублей планируют потратить 14% участников опроса, свыше 3 млн рублей - 9% респондентов.

К машинам стоимостью до 500 тысяч рублей присматриваются не более 10% россиян, 18% опрошенных согласятся на покупку авто от 500 тысяч до 1 млн рублей.