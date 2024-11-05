Эксперт объяснил, зачем сотрудники ДПС просят водителей снять очки при общении

«За рулем» объяснил, зачем работники ДПС просят водителей снять очки при общении.

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В подавляющем большинстве случаев речь идет о солнцезащитных очках. Ни в каких законодательных актах прямой ссылки на необходимость снимать их при общении с представителем власти (инспектором ГАИ) нет, поэтому водителя должны именно попросить сделать это, а не потребовать в ультимативной форме.

То же самое в ряде случаев может относиться и к обычным очкам для коррекции зрения, если, допустим, оправа перекрывает линию глаз, закрывает брови и так далее. Во всех случаях основных причин для такой просьбы у инспектора две: либо сложности с идентификацией вашей личности, либо желание внимательно оценить состояние ваших глаз при подозрении на алкогольное или наркотическое опьянение.

В любом случае, самое разумное – спокойно выполнить пожелание инспектора, а не требовать предъявить вам какой-либо свод законов, в котором подробно описана возникшая ситуация. Ничего оскорбительного в такой просьбе нет. К тому же, нынешняя геополитическая ситуация сама по себе должна настраивать на то, что от подобных тщательных проверок может быть реальный толк, – это не просто развлечение для служителей правопорядка.

Мы же только обрадуемся, если таким образом отловят хотя бы одного пьяного водителя. А вот ваш отказ снять очки может создать напряженность в вашем диалоге с инспектором ГАИ: такое поведение, вероятно, вызовет повышенный интерес к вам. В таких случаях инспектор может предложить вам продолжить беседу в другом месте – и моральное преимущество будет на его стороне.

Со своим начальством он объяснится без труда: возникли подозрения, но водитель категорически отказался снять очки. Напомним, что водители, нарушения зрения которых требуют постоянной коррекции, после прохождения медкомиссии получают особую отметку в правах — GCL (glasses or contact lenses — «очки или контактные линзы»). Отметка ставится на основании заключения окулиста и вносится в 14-ю графу водительского удостоверения – на обороте внизу после таблицы с категориями транспортных средств.