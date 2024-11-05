Новые бюджетные седаны Suzuki Dzire и Honda Amaze анонсированы одновременно

Свежий седанчик Dzire уже доступен для предзаказа, его полноценная презентация пройдет в ближайшее время. Премьеру Amaze ждут в следующем месяце.

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В Индии любят седаны. А еще машинам длиной до четырех метров там положены существенные налоговые льготы. Так на свет появились коротыши Suzuki Dzire и Honda Amaze. Седанчик Suzuki в строю с 2008 года, он, по сути, представляет собой четырехдверную версию хэтчбека Swift: модель первого поколения даже носила двойное имя Swift Dzire. Ну а самая первая четырехдверка Хонды была сделана на базе хэтча Brio, она дебютировала в 2013-м. И вот японские компании одновременно анонсировали в Индии седаны новой генерации: для Dzire это уже пятое поколение, для Amaze – третье. Начнем с премьеры Suzuki. Отметим, в Индии за выпуск машин этой компании отвечает ее «дочка» — Maruti Suzuki.

Судя по тизерам и опубликованным ранее шпионским фото, в новом поколении Suzuki Dzire еще сильнее отдалится от Swift (свежая пятидверка дебютировала в конце прошлого года). В частности, седану достанутся совсем другие радиаторная решетка и оптика. Кроме того, у Dzire будет люк в крыше, тогда как индийскому хэтчу он не положен. А вот внутри седанчик повторит Swift: четырехдверной модели достанутся аналогичные передняя панель, мультимедийная система с «парящим» планшетом и блок управления «климатом».

По предварительным данным, Suzuki Dzire предложат с той же техникой, что и родственный хэтчбек. Пятидверка индийцам сейчас доступна с бензиновым трехцилиндровым атмосферником 1.2 мощностью 82 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой механикой или роботизированной коробкой. Также можно выбрать хэтч с битопливной версией этого мотора (бензин и метан, 70 л.с.; это исполнение комплектуется лишь механикой). Предыдущий седан Maruti Suzuki Dzire в Индии оснащается четырехцилиндровым атмосферным мотором 1.2 (90 л.с.) и его битопливной версией (77 л.с.), коробки – такие же, как у нового хэтчбека

В Индии уже открыт прием предварительных заказов на четырехдверку нового поколения, пусть и без характеристик и прайс-листа. Полноценная презентация намечена на 11 ноября.

Новый седан Honda Amaze пока запечатлен на единственной официальной картинке. У этой четырехдверки будет более «взрослая» внешность. Модель получит солидный передний бампер, радиаторная решетка станет больше, а фары примут более четкую форму.

Индийские профильные медиа полагают, что Amaze сохранит бензиновый четырехцилиндровый атмосферник 1.2 мощностью 90 л.с. Седан предыдущего поколения доступен с пятиступенчатой механикой или вариатором.

Премьеру новой четырехдверки Honda Amaze ждут в декабре.