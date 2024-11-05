На железнодорожных переездах установят больше камер для выписывания штрафов

На железнодорожных переездах установят большее количество камер видеонаблюдения для выписывания штрафов нарушителям. Об этом говорится в документе Минтранса, размещенном на портале нормативных правовых актов.

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Речь о постановлении правительства, которым уточняются, в частности, правила монтажа и применения фото- и видеокамер на железнодорожных переездах, расширяется перечень оснований для установления комплексов фиксации нарушений.

Также уточняется, что в обязательном порядке средствами фото-видеофиксации оборудуют железнодорожные переезды, на которых в течении трех последних лет произошло одно или более ДТП.