Стало известно, как изменится авторынок в России к концу года

По итогам 2024 года российский авторынок превысит 1,6 млн машин. Такой прогноз дал председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев.

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«Результаты десяти месяцев года приблизились к ранее озвученному АЕБ прогнозу продаж на год, поэтому нет сомнений, что прогноз будет превышен и рынок может преодолеть отметку в 1,6 млн», — заявил он.

Однако есть риск понижения продаж авто из-за удорожания автокредитования. В АЕБ подчеркнули, что в таком случае рынку понадобится помощь государства.

До этого сообщалось, что с января по сентябрь жители России потратили на автомобили с пробегом 5,04 трлн рублей, что на 16% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Больше всего денег было потрачено на покупку автомобилей японской марки Toyota — 697 млрд рублей. Далее следует немецкий бренд BMW (432 млрд руб.).

На Lada с пробегом россияне за три квартала 2024 года истратили 413 млрд рублей, на Kia — 390 млрд рублей, на Mercedes-Benz — 369 млрд рублей. На подержанные автомобили Hyundai за указанный период ушло 320 млрд рублей.