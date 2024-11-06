Продажи новых автомобилей в октябре установили рекорд за 3,5 года

В октябре 2024 года, по данным агентства "Автостат", продано 171,2 тысячи новых авто. Этот результат превзошёл октябрьские продажи 2023 года в полтора раза и оказался на 13,5% больше, чем месяцем ранее.

© РИА Новости

"Как видно, в октябре рынок достиг еще большего объема, едва не повторив итог апреля 2021 года (171,5 тысячи единиц). Таким образом, это максимальный показатель за последние 3,5 года", - прокомментировали в агентстве, добавив, что успехом октябрь обязан первой неделе, когда было продано почти 50 тысяч авто.

Lada занимает первое место с количеством 44,8 тысячи авто, далее идут Haval (23,8 тысячи авто), Geely (17,2 тысячи авто), Chery (15,1 тысячи авто) и Changan (11 тысяч авто).

По итогам периода январь-октябрь 2024 года объём российского рынка составил 1,326 млн авто, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.