Lada Priora и Ford Focus возглавили список самых продаваемых авто с пробегом

С января по сентябрь 2024 года в России было продано 20,4 тысячи Lada Priora 2008 года, что делает модель лидером в зачёте среди б/у моделей на российском рынке как среди отечественных авто, так и среди иномарок. В срезе по иностранным моделям лидерство у Ford Focus 2008 года с тиражом 10,3 тысячи машин.

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Согласно исследованию НАПИ, в зачёте среди отечественных моделей на втором месте оказалась "Приора", но 2011 года, далее на третьем, четвёртом и пятом местах расположились Lada Samara 2007, 2005 и 2008 годов выпуска, за ними - Lada Priora 2010 года. С седьмого по десятое места заняли: Lada Granta "2013, Lada Samara "2006, Lada Priora "2012, Lada Samara "2011.

Если рассмотреть объёмы продаж моделей без учёта года выпуска, то лидером рейтинга стала Lada Samara с суммой 87,4 тысячи проданных авто. У "Приоры" результат заметно меньше - 73,7 тысячи авто.

За "Фокусом" среди иномарок идёт Hyundai Solaris 2015 года, на третьем месте - Ford Focus 2012 года. Следующие две строчки - Kia Rio 2017 и 2018 годов. Дальше по списку - Focus и Solaris разных годов. В сумме количество проданных "Солярисов" за 9 месяцев 2024 года составило 49 тысяч авто, результат Ford Focus - 29 тысяч автомобилей.

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