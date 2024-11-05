В Белоруссии стартовали продажи Porsche Macan нового поколения

Белорусские дилеры Porsche открыли продажи нового поколения Macan. На местном рынке стоимость новинки составит 92 000 евро (9 800 000 рублей). За модификацию 4S дилеры просят 103 000 (10 930 000), а за исполнение Turbo — от 121 000 евро (12 840 000). Кроме того, можно отдельно приобрести фирменную зарядную станцию.

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Самая простая модификация кроссовера имеет только задний привод, где пиковая отдача двигателя равна 360 л.с. и 563 Н·м. Тяговая батарея ёмкостью 100 кВт·ч позволяет проехать 641 км по циклу WLTP.

У Macan 4 — двухмоторный полный привод, а двигатели выдают 408 л.с. и 650 Н·м. Наконец, электромоторы версии Macan Turbo развивают 639 л.с. и 1130 Н·м. В обоих случаях стоит аккумулятор на 100 кВт·ч.

Как отмечает издание AV, прежде самой ходовой версией бензинового Porsche Macan на рынке Белоруссии была модификация 4S. В среднем годовая квота для соседней страны составляла 15 кроссоверов.

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