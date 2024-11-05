Рестомод Mercedes-Benz 560 SEC с V8 от AMG продали за полмиллиона долларов

«Широкий» Mercedes-Benz 560 SEC из 90-х продали за 560 000 долларов. На аукционе Bring a Trailer в Калифорнии нового хозяина нашел рестомод 560 SEC, отреставрированный и улучшенный местными мастерами Bespoke. На работу над проектом у них ушло три года. В ходе трансформации почти 35-летнему купе не только прокачали внешний вид, но и пересадили относительно современный 6,2-литровый «атмосферник» V8, позаимствованный у Mercedes-AMG.

© Motor.ru

560 SEC получил ностальгический обвес в стиле «горячих» моделей конца прошлого века: карбоновые расширители крыльев в духе AMG Hammer, бамперы и боковые юбки. Выкрашен кузов в оттенок Smoke Silver Metalliс. Также купе снабдили 17-дюймовыми трехсоставными колесными дисками, «обутыми» в шины Michelin Pilot Sport, ксеноновой светотехникой и люком с электроприводом.

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

В переоформленном салоне, обитом светло-бежевой кожей, — сиденья Recaro с вышитой меткой Bespoke и мощная аудиосистема McIntosh с 11 динамиками Focal. Поработали мастера и над дизайном приборов — спидометра с максимальной отметкой 190 миль (306 километров) в час, тахометра со встроенными аналоговыми часами и одометра, показывающего 41 тысячу миль (66 тыс. км) пробега.

Под капотом — атмосферный V8 M156 от AMG объемом 6,2 литра,. Интересно, что пару мотору составляет шестиступенчатая «механика». Также заявлены дифференциал повышенного трения, новые тормоза, подвеска и выхлопная система из нержавеющей стали.

В Великобритании тем временем на торги выставили последнюю машину Элвиса Пресли — седан Cadillac Seville 1977 года выпуска. После короля рок-н-ролла у него было еще несколько владельцев, а в последние годы четырехдверка вообще не запускалась, предупреждают аукционисты. Торги завершатся 25 ноября.