В России продают коллекционный Aston Martin за 300 млн рублей

Во Владивостоке продают престижный спортивный автомобиль Aston Martin Valour за 290 млн рублей. Об этом сообщает издание Motor.ru.

© Aston Martin

«Во Владивостоке продают новый суперкар Aston Martin Valour за 290 миллионов рублей. Соответствующее предложение опубликовал на популярном классифайде один из местных дилерских центров. По словам продавца, в итоговую сумму входит доставка редчайшего купе в автосалон, а также таможенные платежи, утильсбор и оформление необходимых документов», — сообщает автомобильный портал.

© газета.ру

Aston Martin представил Valour летом 2023 года в честь 110-летия бренда. Основой нового автомобиля стало купе V12 Vantage, инженеры изменили дизайн спорткара, машина обрела внешние очертания моделей прошлых лет. Всего было построено 110 экземпляров купе.

Под капотом Aston Martin Valour находится 5,2-литровый бензиновый V12. Уникальный спорткар оборудовали шестиступенчатой механикой. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,5 секунды. Распродать все 110 экземпляров получилось спустя две недели после премьеры.