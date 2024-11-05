Марка Soueast раскрыла комплектации кроссовера S07 для России
Раскрыты комплектации кроссовера Soueast S07 для РФ. До конца 2024 года на российском рынке начнутся продажи автомобилей Soueast. Сама марка является суббрендом уже знакомого россиянам Jetour, а базовой моделью в линейке станет паркетник под названием S07. В нашей стране автомобиль будет предложен в двух комплектациях: Comfort и Premium.
Моторная гамма машины включает в себя 1,6-литровый турбомотор на 197 сил, с которым сочетаются 7-ступенчатая роботизированная коробка передач или 8-диапазонный «робот», привод — передний или полный.
По умолчанию новинка оборудована 12,3-дюймовой виртуальной приборной панелью, медиасистемой с тачскрином того же размера и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, двухзонным климат-контролем, бесключевым доступом в салон и запуском двигателя с кнопки, подогревом всех сидений, руля и лобового стекла, а также светодиодной головной оптикой, панорамной крышей с люком, электроприводом багажника, беспроводной зарядкой для смартфона, помощниками при трогании на уклоне, колёсами размером 18 дюймов.
Топовая версия Premium, помимо прочего, оборудована акустикой Sony с 10 динамиками, атмосферной подсветкой салона, адаптивным круиз-контролем, автоматическим управлением дальним светом, мониторингом слепых зон, системой удержания в полосе. Внешне её можно отличить по 19-дюймовым колёсным дискам.
Цены на Soueast S07 будут объявлены во время официальной презентации модели, которая состоится до конца 2024 года.