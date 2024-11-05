Внедорожники Lada Niva получили доработанную подвеску

«СААЗ Комплект» улучшил амортизаторы для внедорожников Lada Niva. Демпфирующие элементы теперь оснащаются гофрированным кожухом: он защищает узел уплотнения от попадания грязи, а также минимизирует риск повреждений, что особенно актуально при внедорожной эксплуатации. АвтоВАЗ, проведя тесты, постановил, что детали нового образца действительно должны служить дольше.

Также объявлено, что компания «СААЗ Комплект» применяет новую технологии окраски амортизаторов, используя катафорезное грунтование. Такое покрытия гарантирует надёжную защиту от возможной коррозии, обеспечивая максимальную долговечность изделия.

Кроме того, в гамме производителя появился газонаполненный вариант демпфирующего элемента (прежде были только масляные).

«Это даёт возможность подобрать наиболее подходящий вариант, исходя из личных предпочтений», — отмечает компания-производитель.

Добавим, газонаполненные амортизаторы более жесткие, а потому менее комфортные. Зато считается, что они отличаются повышенным ресурсом, а вдобавок лучше переносят низкие температуры. При этом «СААЗ Комплект» не планирует сворачивать выпуск масляного исполнения.

Между тем, ранее появились фотографии новой Lada Niva Sport: автомобиль сняли на фоне горных красот Северного Кавказа во время испытаний.