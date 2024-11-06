Автодом Changan Hunter Plus появился в продаже в РФ

В России появился в продаже автодом на базе пикапа Changan Hunter Plus (Lantop). Автомобиль 2024 года выпуска в наличии, без пробега по стране.

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Это не самоделка, а заводское решение от производителя, представленное в Китае летом 2023 года. Кемпер построен на базе версии с однорядной кабиной. Жилой модуль изготовлен из композитных материалов и позволяет отправиться в путешествие шестерым, двое из которых могут занять двухспальное место - кровать расположена в алькове над кабиной. Как бонус - панорамный люк.

Дом на колесах оборудован душевой кабиной с люком, электрическим отопителем, туалетом кассетного типа, стиральной машиной с загрузкой до 3 кг, холодильником с морозильной камерой, системой водоснабжения с горячей водой, вентиляцией, микроволновкой, индукционной плитой, солнечными панелями - в общем, всем, что требуется для обеспечения комфорта в дорожных условиях у пикапа на борту.

Для модели предусмотрен двухлитровый двигатель мощностью 233 л.с. в паре с 8-ступенчатым "автоматом" и система полного привода.

Есть ли сертификаты на установленное оборудование и будут ли вопросы при постановке на учёт у уполномоченных лиц, продавец не уточняет.

Цена дома на колёсах на базе Changan Lantop - 7 770 000 рублей.